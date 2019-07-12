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От гендиректора "Рустави 2" потребовали извинений за оскорбление грузинского вина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек перекрыли трассу Гомбори - Телави в Грузии, требуя от гендиректора телекомпании "Рустави 2" извиниться за оскорбительное высказывание о грузинском вине.

На этой неделе Ника Гварамия, комментируя заявление российской Госдумы, которая рекомендовала запретить ввоз грузинского вина в РФ, заявил, что "плевать хотел на это вино" и готов "помочиться" в него, если оно "оправдывает оккупацию и унижает Грузию".

Перекрывшие дорогу граждане, назвавшиеся кахетинскими виноградарями и виноделами, заявили журналистам, что вечером в пятницу продолжат свой протест у здания телекомпании, где потребуют от Гварамии публичных извинений.

Госдума предлагала запретить ввоз грузинского вина и минеральной воды после того, как журналист Гиоргий Габуния в эфире "Рустави 2" разразился нецензурной бранью в адрес Владимира Путина. Российский президент, однако, не поддержал инициативу парламентариев.

Грузия Рустави-2

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