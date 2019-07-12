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Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ на выборах в Раду

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу отказала в регистрации 17 официальным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которые являются гражданами РФ.

Такое решение объясняется тем, что эти лица являются именно гражданами РФ.

Пресс-служба ЦИК отмечает, что они не могут быть официальными наблюдателями из-за требований закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Как сообщается на официальной странице ЦИК в фейсбуке за голосованием будут наблюдать 1413 представителей иностранных государств и международных организаций. Среди тех, кому украинский избирком предоставил официальную регистрацию, - наблюдатели от ЕС, БДИПЧ ОБСЕ (от нее будет 595 человек), Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), Иордании.

Выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Они были объявлены после того, как Владимир Зеленский, став президентом Украины, решил первым делом распустить Раду.

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