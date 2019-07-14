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В структуре ВВС Франции появятся комические войска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил, что в структуре ВВС будет создано командование космических войск, трансляция его выступления в минобороны велась на странице Елисейского дворца в твиттере.

Данное заявление глава Франции сделал накануне Дня взятия Бастилии, который в стране отмечают 14 июля.

Обращаясь к высшим военным чинам страны, Макрон сообщил, что новое командование будет создано в сентябре. По его словам, оно "гарантирует развитие и укрепление наших (Франции - ИФ) возможностей в космосе".

Президент отметил, что укрепление оборонного потенциала страны в космосе - "подлинный вопрос национальной безопасности". Также он указал на необходимость защитить французские спутники.

Ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Так, в июне 2018 года он поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года президент США подписал указ о создании космического командования. Оно станет структурой в составе Пентагона, командованию перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Франция Эмманюэль Макрон

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