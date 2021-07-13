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В Бундесвере появилось Космическое командование

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Немецкие военные во вторник запустили работу Космического командования. В его задачи войдет наблюдение за спутниками и опасным космическим мусором, а также отслеживание деятельности других стран в космосе, сообщает немецкое издание Welt.

Командование базируется на территории Центра воздушных операций в городе Удем, (земля Северный Рейн-Вестфалия). Во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила этот центр.

"Наши гражданские и военные спутники уже давно являются ресурсом, без которого ничего не работает. Как всегда, когда ресурс жизненно важный, его безопасность становится проблемой", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Она уточнила, что для Германии космические операции – это "всегда оборонительные операции".

В последние годы военные из все большего количества стран стали обращать пристальное внимание на действия в космосе. Последствием этого, в частности, стало учреждение Космических сил США. Это произошло во время пребывания у власти в США Дональда Трампа.

Германия Бундесвер

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