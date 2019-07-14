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Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.

Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени (14:30 по Москве). Спустя 42 минуты он послал сигнал бедствия и вскоре рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен.

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Причины происшествия не сообщаются.

Швеция

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