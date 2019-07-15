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Больше 60 человек погибли из-за наводнений и оползней в Непале

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 65 человек погибли и десятки пропали без вести после проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни в Непале, сообщает в понедельник CNN.

По данным местной полиции, 30 человек числятся пропавшими без вести.

В наиболее пострадавших районах идут активные поисково-спасательные операции, мобилизованы многочисленные федеральные агентства и Непальская армия.

Дожди начались в стране четверг. В некоторых районах Непала на южной границе, таких как район Бара, за последние несколько дней выпало более 400 мм осадков. Всего стихия затронула 22 района страны.

Дожди также привели к наводнениям в индийских штатах к югу от границы с Непалом, включая Ассам, Бихар и Уттар-Прадеш.

Ожидается, что ливни не прекратятся в ближайшие 48 часов.

Непал

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