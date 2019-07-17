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Из-за проливных дождей в Южной Азии погибли не меньше 200 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Индии, Непале, Бангладеш и Пакистане в результате муссонных дождей погибли по меньшей мере 200 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, сообщает в среду телеканал France 24.

Из-за ливней, которые продолжаются уже более двух недель, в ряде районов Южной Азии существует угроза наводнений.

В Индии из-за стихийного бедствия погибло 120 человек, затоплены целые общины. В городе Мумбаи обрушился жилой дом, в результате чего погибли 14 человек.

Десятки тысяч человек остались без крова в Непале в результате наводнений и оползней. По меньшей мере 80 человек погибли.

Затоплена также треть территории Бангладеш. По данным местных властей, многие погибли от ударов молний и затопления в паводковых водах.

В наиболее пострадавших регионах ситуация осложняется перебоями поставок продовольствия.

Индия Непал Бангладеш Пакистан

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