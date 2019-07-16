Более 3 млн человек вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в Индии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 3 млн человек покинули свои дома на севере и северо-востоке Индии из-за муссонных дождей, которые принесли в регион разрушительное наводнение.

Как сообщает "Би-би-си", всего же в Индии, Бангладеш и Непале погибли более 130 человек.

Из-за ливней река Брахмапутра, которая течет через эти три государства, вышла из берегов, затопив в индийском штате Ассам более 1800 деревень.

Сезон муссонов продолжается с июня по сентябрь. В прошлом году из-за наводнений и селей в этот период в регионе погибли более 1200 человек.