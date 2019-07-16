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Турция в 2019 году оказалась главным импортером немецкого оружия

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В первом квартале 2019 года Германия экспортировала в Турцию вооружение на 184 млн евро, что сделало Анкару главным покупателем немецкого оружия, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В списке важнейших стран-импортеров оружия Турция занимает первое место с большим отрывом, как и годом ранее.

По данным издания, ФРГ, в частности, (при значительном участии немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS)) поставила в Турцию материалы для строительства шести подводных лодок типа 214.

Зампредседателя партии "Левые" в Бундестаге Севим Дагделен в беседе с изданием назвала такую позицию федерального правительства безответственной, указав на агрессивную политику Турции по отношению к члену ЕС - Кипру. Если Анкара использует против него купленное у ФРГ оружие, Берлин будет виновен в этом, считает она.

Накануне Совет Европы принял ограничительные меры в связи с проводимым Турцией бурением на углеводороды в исключительной экономической зоне Кипра. МИД Турции в ответ на это заявил, что буровые работы будут продолжены и активизированы.

Турция Германия Кипр

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