Пользователи Instagram в мире пожаловались на сбои в работе соцсети

Россию сбой почти не затронул

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В работе соцсети Instagram наблюдаются сбои. Об этом сообщает во вторник сайт DownDetector, отслеживающий работу сервисов.

Пользователи Instagram чаще всего сообщают о том, что у них не загружается новостная лента.

По данным DownDetector, сбои начались примерно в 21:00 по московскому времени.

Проблемы с Instagram, по данным DownDetector, затронули, в частности, США, Францию и Германию. Из России, в частности, из Москвы, поступают немногочисленные сообщения о сбое.