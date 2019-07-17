В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать "метгаторов"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полиция города Лоретто, штат Теннесси, призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в "метгаторов", сообщает Associated Press.

В полиции пояснили, что наркотики через канализацию попадают в водоемы, где обитают гуси и утки. "Мы даже представить боимся, что они (птицы - ИФ) могут сделать под метом (метамфетамином - ИФ)", - говорится в заявлении. Они также выразили опасение, что если течение унесет вещество достаточно далеко, то в реке Теннесси могут завестись "метгаторы".

Соответствующее предупреждение полицейские опубликовали после того, как мужчина при аресте попытался избавиться от наркотиков, смыв их в унитаз. Они отметили, что в последние недели животных под воздействием наркотиков "было достаточно и без нашей помощи".

Представители органов здравоохранения добавили, что смытые в унитаз наркотики могут в итоге попасть питьевую воду.