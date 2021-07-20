В Ленинградской области в подземном тайнике нашли 1,5 тонны наркотиков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Тосненском районе Ленинградской области полиция нашла в земле тайник, где хранилось 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего метамфетамин, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Тайник нашли на участке в Лисинском поселении в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

В 2020 году в доме и хозяйственной постройке на этом участке нашли около 60 кг метамфетамина и химическое оборудование. 54-летний безработный хозяин дома был задержан и арестован.