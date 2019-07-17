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Парламентарии США заподозрили Пентагон в распространении болезней через клещей

Парламентарии США заподозрили Пентагон в распространении болезней через клещей
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей США потребовала провести расследование, имеет ли отношение к распространению боррелиоза (болезни Лайма) эксперименты Пентагона, сообщает The Guardian.

Палата одобрила поправку, предложенная конгрессменом-республиканцем Крисом Смитом, предполагает проведение проверки военных экспериментов США с клещами, переносящими боррелиоз, и другими насекомыми, предполагавших их использование в качестве биологического оружия с 1950 по 1975 годы.

Расследование должно показать, были ли клещи и другие насекомые, использовавшиеся в экспериментах, выпущены за пределы лабораторий. Будь то по ошибке или намеренно.

Как поясняет автор документа, идея поправки пришла ему в голову после прочтения множества книг и статей, "предполагающих, что правительство США проводит исследования с целью превратить клещей и других насекомых в биологическое оружие".

The Guardian напоминает, что в мае вышла книга ученого Криса Ньюби, который сам страдает боррелиозом, в которой поднимается вопрос распространения этой болезни, которая ежегодно затрагивает 400 тысяч американцев. В книге приводится мнение Вилли Бургдорфера, первооткрывателя возбудителя боррелиоза, который считает, что эпидемия этого заболевания - результат ошибки военного эксперимента.

Бургдорфер, который скончался в 2014 году, работал на военных США и, по его словам, занимался выведением мух, клещей, комаров и других кровососущих насекомых и заражал их болезнями человека. Из книги следует, что некоторые программы предполагали сброс "вооруженных" клещей и других насекомых с воздуха в некоторых районах США, чтобы проследить их распространение. Предполагается, что в 1960-е годы ошибка при проведении эксперимента могла привести к всплеску заболеваемости боррелиозом в стране.

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