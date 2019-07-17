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Арестован предполагаемый организатор терактов в Мумбаи с более чем 160 жертвами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Пакистане арестовали священнослужителя Хафиза Саида, который подозревается в причастности к террористическому нападению на Мумбаи в ноябре 2008 года, в результате которого погибло более 160 человек, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

По данным местных властей, арест произошел в пакистанской провинции Пенджаб. Как отмечает AP, ранее власти Пакистана уже задерживали Саида, но не привлекали его к суду.

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Саид основал террористическую исламистскую организацию "Лашкар-и-Тайба" (запрещена в РФ), которую обвиняют в организации нападения на Мумбаи в 2008 году.

Атака на индийский город продолжалась с 26 по 29 ноября 2008 года. За это время члены "Лашкар-и-Тайба" устроили 12 терактов со стрельбой и взрывами на вокзале, на улицах и в других местах скопления людей. Двое суток они оказывали сопротивление спецназовцам, засев в пятизвездочных отелях. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 были ранены. Правоохранительные органы ликвидировали девять террористов.

Пакистан Индия Мумбаи Хафиз Саид

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