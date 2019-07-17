Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Во время задержания мексиканского наркобарона Эль Чапо в 2014 году Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо - Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.

62-летний преступник дважды сбегал из мексиканских тюрем, на родине его охраняла целая армия.

В феврале этого года суд присяжных виновным по всем пунктам обвинения.

В суде было доказано, что картель Гусмана ввозил в США кокаин и другие наркотики в течение 25 лет. Его личная "армия" похищала, пытала и убивала любого, кто пытался помешать.

Адвокаты Эль Чапо настаивали, что его подставили другие наркоторговцы.

В течение многих лет Гусман был одним из самых разыскиваемых преступников мира. В 1980-е годы "Коротышка" основал наркокартель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

В первый раз он был арестован в 1993 году и приговорен к 20 годам тюрьмы, но в 2001 году он спрятался в корзине для белья и сбежал. Затем он был вновь пойман в феврале 2014 года. В июле 2015 года он сбежал из тюрьмы через подземный тоннель длиной 1,5 км. Попасть в него можно было через секретный лаз в душевой кабине. Тоннель был настолько широким, что по нему можно было перемещаться на вагонетке с переделанным мотоциклом, который сэкономило Гусману время при побеге.

Гусмана удалось арестовать лишь в январе 2016 года. Затем он был экстрадирован в США.