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Обвинители США потребовали у наркобарона $12 миллиардов

Бывшему главе мексиканского наркокартеля также грозит пожизненное заключение

Обвинители США потребовали у наркобарона $12 миллиардов
Манекет, изображающий Хоакина Гусмана в тюремной робе
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральное обвинение потребовало у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) выплатть в государственную казну $12,6 милиарда, сообщил телеканал CNN.

По информации обвинителей, такая сумма представлена по оценке собственности, которую Гусман приобрел, занимаясь торговлей наркотиками.

Защита наркобарона утверждает, что у него просто нет таких денег.

Согласно материалам судебного процесса, обвинители не обязаны доказывать, что у виновного есть необходимая сумма денег. Штраф рассматривается как часть процесса наказания.

Свидетели, среди которых есть бывшие торговые партнеры Гусмана, рассказали, что продавали килограмм кокаина в Нью-Йорке за $35 тысяч. Килограмм героина они могли продать в любом штате примерно за $55 тысяч.

Хоакин Гусман долгое время возглавлял наркокартель "Синалоа". В феврале его признали виновным в организации преступной группировки, торговле наркотиками и побегах. Сейчас он находится в заключении в федеральной тюрьме Манхэттена. Ему грозит пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение. Ожидается, что наказание начнет действовать 17 июля.

Хоакин Гусман Синалоа

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