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СБУ начала расследование госизмены "пророссийских сил" в Запорожье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Управление Службы безопасности Украины начало расследование в отношении ряда представителей "пророссийски настроенных партий", которые пропагандировали идеи "федерализации".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, уголовное производство расследуется по ст.111 Украины (государственная измена) и ст.160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в начале июля 2019 года представители пророссийски настроенных партий для продвижения в Верховную Раду совершают подкуп избирателей - жителей Запорожской области. Также предоставляют помощь представителям иностранных организаций в проведении подрывной деятельности, угрожающей суверенитету и территориальной целостности Украины. УСБУ в Запорожской области проводит следственные действия по установлению обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

Украина Запорожье

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