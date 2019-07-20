Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием высадки американцев на Луну

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с полувековым юбилеем высадки первых людей на Луну, поздравление было опубликовано на официальном сайте российской госкорпорации.

"Дорогой Джим! 50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству", - говорится в поздравлении.

Рогозин выразил мнение, что современная космонавтика должна продолжить экспансию человечества в космос. Также он отдал дань уважения персоналу американского космического агентства, который, "познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель "Сатурн-5" и корабль "Аполлон".

Кроме того, глава "Роскосмоса" процитировал основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского: "Земля - колыбель цивилизации, но нельзя вечно жить в колыбели!".

Экипаж корабля "Аполлон-11" в составе американцев Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза стартовал с Земли 16 июля 1969 года. 20 июля Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Также за пределы посадочного модуля выходил и Олдрин. Пробыв на спутнике Земли почти 22 часа, астронавты вернулись в командный модуль на орбите, где их ждал Коллинз. После этого экипаж успешно вернулся домой.

Армстронг скончался в 2012 году из-за осложнений после операции на сердце в возрасте 82 лет, Коллинзу и Олдрину в настоящее время 88 и 89 лет.