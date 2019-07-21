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British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Самолеты авиакомпании Lufthansa
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.

По данным немецкой службы новостей Tagesschau, Lufthansa отменила рейсы в столицу Египта в субботу для оценки ситуации. Согласно сообщению авиакомпании, она рассчитывает на возобновление перелетов уже сегодня. Никаких подробностей о том, что вызвало обеспокоенность в Lufthansa, не приводится.

Ранее о решении на семь дней приостановить полеты в Каир сообщили в British Airways.

"Мы постоянно пересматриваем меры безопасности в аэропортах по всему миру и приняли решение приостановить выполнение полетов в Каир на семь дней в качестве превентивной меры, чтобы провести дополнительную оценку", - приводит "Русская служба Би-би-си" письмо представителя авиакомпании, которое вручили пассажирам.

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