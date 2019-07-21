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Lufthansa возобновила полеты в Каир

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновил полеты в Каир, сообщает в воскресенье Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря Lufthansa, полеты изначально были приостановлены только из аэропортов Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

Отмечается, что решение авиакомпании British Airways о приостановке перелетов на неделю остается в силе.

Ранее обе компании заявили, что временно отменяют рейсы в Каир из соображений безопасности. При этом не уточнялось, что именно послужило причиной обеспокоенности авиаперевозчиков.

Lufthansa

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