Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с крушением вертолета в Тоскане

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство знает о крушении в Тоскане вертолета Robinson R66 с двумя гражданами России и вышло на связь с местными правоохранительными органами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Recuperato da @emergenzavvf l"elicottero ultraleggero caduto ore al largo dell"isola di Gorgona, nell"arcipelago toscano. Continuano le ricerche del pilota russo di 37 anni, disperso. @TgrRai pic.twitter.com/sYwWkqzs7k — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) July 23, 2019

Дипломаты подтвердили сообщения итальянских СМИ о том, что вечером 22 июля вертолет упал в море рядом с островом Горгона. Предположительно, он принадлежал 37-летнему гражданину России, на борту он находился с женщиной. Тело женщины нашли и подняли из воды, мужчину продолжают искать. Разбившийся вертолет летел на Сардинию с берегов озера Комо.