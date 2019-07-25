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Запуск американского "грузовика" Cargo Dragon к МКС перенесли из-за непогоды

Новая дата старта намечена на пятницу в 01:01 по московскому времени

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятной погоды отменен планировавшийся в четверг по московскому времени старт грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Новая дата старта намечена на пятницу в 01:01 по Москве.

18-й по счету запуск данного "грузовика" с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX планировалось осуществить с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в среду в 18:24 по восточноамериканскому времени (в четверг в 01:24 по московскому времени).

Вероятность запуска из-за непогоды составляла всего около 30%. В районе старта наблюдался сильный ветер и дожди с грозами, сообщило NASA.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Его запуск к МКС первоначально должен был состояться еще 22 июля, однако он был отложен для дополнительного тестового прожига двигателей ракеты-носителя.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.

МКС Cargo Dragon

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