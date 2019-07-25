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Трамп выступил перед студентами на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Во время выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии в Вашингтоне на экране за его спиной появилось изображение двуглавого орла, сжимающим в когтях клюшки для гольфа, сообщает газета The Washington Post.

Инцидент произошел на студенческом саммите некоммерческой консервативной организации Turning Point USA во вторник в отеле Marriott Marquis. После 12-минутного видео, рассказывающего о пути Трампа к президентскому креслу, на экране высветилось имя президента, и он взошел на сцену.

В этот момент на экране справа от Трампа появилось изображение, похожее на президентскую печать. Традиционно на американской государственной эмблеме изображен белоголовый орлан, повернувший голову вправо. В его лапах - оливковая ветвь, символ стремления к миру, и стрелы, символизирующие готовность к войне.

Однако на изображении, появившемся за спиной Трампа, у орла было две головы - как на гербе России. Вместо стрел он держал клюшки для гольфа, а вместо оливковой ветви - купюры.

Вероятно, клюшки для гольфа стали отсылкой к увлечению Трампа этим видом спорта, а схожий с российским орел - отсылкой к тому, что Трампа обвиняют в связях с Россией, отмечает WP.

Посередине фона была изображена настоящая президентская печать, как и на кафедре, за которой Трамп выступал около 80 минут.

В Белом доме газете посоветовали обратиться с вопросами об этом изображении в Turning Point USA. В организации заявили, что не знают, откуда взялась измененная печать и как она попала на экран. Представитель организации назвал произошедшее ошибкой, которую, вероятно, допустила команда, занимавшаяся аудиовизуальным сопровождением мероприятия.

Дональд Трамп США

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