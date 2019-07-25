Испанский парламент отказался утвердить Санчеса премьером страны

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Испании в четверг отказались утвердить лидера испанских социалистов Педро Санчеса премьер-министром страны, сообщает испанское телевидение.

Против его кандидатуры, по уточненным данным, выступили 155 депутатов, в то время как поддержали 124. Воздержались 67 депутатов, при том, что все депутаты от партии "Подемос", с которыми намеревались объединиться в блок социалисты, полным составом также воздержались от участия в голосовании. В последний момент один из депутатов объявил, что воздерживается, предварительно заявив, что выступает "против".

Теперь, по данным испанского телевидения, очередная попытка утверждения Санчеса в должности премьера может быть предпринята в сентябре. В противном случае Испанию ждут внеочередные парламентские выборы. Ожидается, что они могут состояться 10 ноября 2019 года.

Санчес уже во второй раз на этой неделе не смог заручиться поддержкой более 50% членов парламента.

Первый тур голосования состоялся 23 июля. "За" Санчеса проголосовали 124 человека, против - 170, а 52 воздержались.