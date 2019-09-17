Внеочередные парламентские выборы в Испании назначены на 10 ноября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября, сообщает испанский телеканал Antena 3, отмечая, что ранее король Филипп VI решил не выдвигать кандидатов на должность премьера.

"Его Величество король, получив информацию от представителей политических групп, констатировал отсутствие кандидата, пользующегося необходимой поддержкой для того, чтобы конгресс выразил ему доверие", - говорится в сообщении, распространенном королевской канцелярией.

Решение о дате внеочередных выборов Санчес огласил после встречи с королем Испании.

Телеканал отмечает, что эти парламентские выборы в Испании станут уже четвертыми за четыре года.