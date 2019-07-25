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В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти Австрии разыскивают гражданина РФ Игоря Зайцева, который, по их данным, работает на российскую разведку, говорится в коммюнике, распространенном в четверг полицией Зальцбурга.

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В полиции Зальцбурга заявили, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки (ГРУ, теперь также известного как ГУ) на основании европейских и международных ордеров на арест.

На сайте австрийского МВД разыскиваемый россиянин значится как Игорь Егорович Зайцев. Его подозревают в том, что он "действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ".

Западные издания сообщают, что выданный ордер относится к делу, которое стало известно осенью 2018 года. Тогда австрийские СМИ опубликовали информацию о том, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Предполагается, что бывший офицер мог работать с российской разведкой в 1990-х годах и продолжал это делать вплоть до 2018 года.

70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года.

По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве. Власти Австрии предполагают, что в его случае речь идет о разглашении военной тайны и информации, которая является государственной тайной: в ходе расследования выяснилось, что бывший австрийский офицер, возможно, проводил встречу с Зайцевым.

В обмен на раскрытие информации австрийскому офицеру было предложено почти 30 тысяч евро наличными, пишет газета.

В свою очередь адвокат подозреваемого австрийского офицера Михаэль Хофер заявил, что его клиент отвергает причастность к шпионажу, а также никогда не контактировал с Зайцевым.

Австрия

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