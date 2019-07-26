Дипломаты начали проверять данные о розыске в Австрии агента российской разведки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Посольство Австрии проверяет информацию о том, что полиция Зальцбурга объявила в розыск гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в работе на российскую разведку.

Других комментариев у дипмиссии пока нет.

25 июля МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего гражданина России, уроженца Москвы Игоря Зайцева. Его подозревают в деятельности в интересах ГРУ. Решение о его объявлении в розыск приняла прокуратура Зальцбурга.

По данным Heute, есть вероятность, что розыск Зайцева связан со шпионским делом 2018 года. Осенью австрийские СМИ сообщили, что бывшего офицера австрийской армии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении примерно двадцати лет.