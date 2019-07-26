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В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Бельгии установлен новый национальный температурный рекорд, сообщают местные СМИ со ссылкой на метеорологический институт KMI/IRM.

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По словам представителя института Давида Дехенау, в четверг столбик термометра поднялся до рекордных 41,8 градуса по Цельсию. Этот показатель был зафиксирован на севере Бельгии в коммуне Бегейнендейк.

Накануне сообщалось о том, что установлен рекорд в 40,6 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован на северо-востоке Бельгии, однако в пятницу метеорологические службы обновили эти данные.

Температурные рекорды в четверг были также установлены в Германии и Нидерландах. В десятках французских городов, в частности, в Париже, температура также поднялась до рекордных отметок.

Бельгия

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