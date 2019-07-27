Макрон анонсировал встречу с Путиным в августе на юге Франции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в субботу, что примет 19 августа на юге страны президента РФ Владимира Путина, передает радиостанция RFI.

Данную информацию "Интерфаксу" подтвердили в Кремле. "Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента.

По данным французских СМИ, встреча пройдёт на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон.

Этот замок - летняя резиденция президентов Франции. Макрон на днях прибыл туда, чтобы провести отпуск.

В прошлый раз лидеры России и Франции встречались в Осаке на саммите G20. Тогда Путин пригласил Макрона в Россию в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.