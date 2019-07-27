Поиск

Макрон анонсировал встречу с Путиным в августе на юге Франции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в субботу, что примет 19 августа на юге страны президента РФ Владимира Путина, передает радиостанция RFI.

Данную информацию "Интерфаксу" подтвердили в Кремле. "Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента.

По данным французских СМИ, встреча пройдёт на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон.

Этот замок - летняя резиденция президентов Франции. Макрон на днях прибыл туда, чтобы провести отпуск.

В прошлый раз лидеры России и Франции встречались в Осаке на саммите G20. Тогда Путин пригласил Макрона в Россию в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Эмманюэль Макрон Владимир Путин Франция РФ

Новости

Космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС

Основатель Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Экс-министру Окруашвили предъявили обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Трамп увидел надежды Ирана и Китая на победу Байдена в выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');