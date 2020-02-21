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Трамп задумался о назначении конгрессмена Коллинза директором Нацразведки США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Конгресса США Дага Коллинза в качестве исполняющего обязанности директора Национальной разведки.

"Президент (...) позволил нам записать, что он рассматривает Дага Коллинза среди кандидатов на постоянную замену директора Национальной разведки", - говорится в сообщении президентского пула.

Президент США Трамп в четверг официально выдвинул на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

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В сообщении Белого дома отмечается, что "у него есть многолетний опыт работы на разных должностях с разведсообществом". "Как глава (американского) разведсообщества он привержен неполитизированному, внепартийному подходу, от чего зависит наша безопасность", - отмечается в документе.

В случае утверждения в сенате США Гренелл сменит на этом посту Джозефа Магуайра, который исполняет обязанности директора с августа прошлого года.

Наблюдатели считают, что у президента были напряженные отношения с Дэном Коутсом, который ушел с поста директора нацразведки в августе. Он поддержал оценку разведывательного сообщества США, согласно которой Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа на выборах.

Трамп также не согласен с рядом оценок разведки по важным мировым проблемам, включая иранскую и северокорейскую.

США Дональд Трамп Дага Коллинз Ричард Гренелл Джозеф Магуайр

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