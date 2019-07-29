Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Страны в 2019 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год. Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало весь объем природных ресурсов - воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг". Об этом сообщил в понедельник канал CNN со ссылкой на результаты исследования аналитического центра Global Footprint Network.

С каждым годом Всемирный день экологического долга наступает все раньше и раньше: в 2000 году этот рубеж был пройден в начале октября, в 2013 году - 20 августа, в прошлом году - 1 августа.

В этом году день экологического долга наступил на два месяца раньше предполагаемого срока. Это самая ранняя дата за последние 20 лет. Это означает, что человечество в настоящее время использует природу в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты, пояснила экологическая группа, которая находится в США в штате Калифорния.

"У нас есть только одна Земля - это определяющий контекст человеческого существования. Мы не можем использовать 1,75 часть планеты без разрушительных последствий", - отметил в сообщении основатель аналитического центра Global Footprint Network Матис Вакернагель.

Глобальный перерасход проявляется в виде исчезновения лесов, эрозии почвы, потери биологического разнообразия. Все это приводит к изменению климата и экстремальным погодным условиям.

Министр по вопросам охраны окружающей среды в Чили Каролина Шмидт заявила, что основной причиной сокращения даты наступления Всемирного дня экологического долга стало увеличение количества выбросов углекислого газа.