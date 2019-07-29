Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим в терактах 11 сентября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал в Вашингтоне закон, который увеличивает Фонд компенсаций пострадавшим и родственникам погибших при трагедии 11 сентября 2001 года.

Средства из фонда получат сотрудники экстренных служб, пострадавшие при терактах, и их семьи.

На церемонию подписания в Белом доме были приглашены пожарные, полицейские и другие сотрудники экстренных служб вместе со своими семьями. В Розовом саду, где проходила церемония, присутствовали также родственники погибших от травм или заболеваний и осложнений, развившихся у них после работы над ликвидацией последствий терактов 11 сентября.

Ранее обе палаты конгресса США большинством голосов одобрили этот законопроект. Благодаря ему объем фонда в ближайшие 10 лет возрастет на $10,2 млрд. Средства фонда направляются на медицинскую помощь и компенсации ликвидаторам последствий нападений и их семьям.

11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий авиалайнер упал на здание Пентагона, четвертое воздушное судно было направлено на Вашингтон, но разбилось в Пенсильвании. Жертвами терактов стали около 3 тыс. человек. 15 из 19 экстремистов, атаковавших США, были подданными Саудовской Аравии. Эр-Рияд отрицает свою причастность к атакам.