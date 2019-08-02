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Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

Теперь премьер-министру Джонсону будет сложнее отстоять план "жесткого" выхода из Евросоюза

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - После довыборов в Палату общин парламента Великобритании Консервативная партия потеряла двух депутатов и сократила свое большинство до одного человека, сообщила в пятницу BBC News.

Либерал-демократы победили консерваторов в избирательном округе Брекон и Радноршир в Уэльсе. Потеря произошла на фоне вступления в должность нового премьер-министра от консерваторов Бориса Джонсона.

Правящая коалиция под началом консерваторов насчитывает 320 человек, оппозиция – 319 человек. С таким раскладом сил сторонникам сохранения Великобритании в Евросоюзе будет проще отстаивать свою позицию.

Евросоюз и Великобритания ведут долгие переговоры и расставании, пытаясь сделать его как можно мягче. Борис Джонсон – сторонник "жесткого" выхода из ЕС, который должен состояться не позднее 31 октября этого года.

Великобритания Brexit

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