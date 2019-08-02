Лжепринцессу заподозрили в краже у ювелира драгоценностей на 1,3 млн евро

Она заменила украшения, которые примеряла, на бульонные кубики

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Париже возбудили уголовное дело о мошенническом хищении по факту кражи драгоценностей на 1,3 млн евро из дорогого ювелирного магазина на улице Сент-Оноре. Подозреваемая выдала себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает BFMTV со ссылкой на информированные источники.

По их словам, 31 июля подозреваемая пришла в магазин и представилась как одна из жен шейха Дубая. Свою спутницу она назвала служанкой. Им показали драгоценности вместе с ларцом. Пока посетительницы их рассматривали, продавщицу все время отвлекали телефонные звонки от мужчины, который рекомендовал ее магазин этим клиенткам.

Покупательница пообещала оплатить покупку позднее. Ей пообещали, что как только деньги поступят, покупку ей отправят по указанному адресу. На следующий день деньги не пришли, в магазине забеспокоились, открыли ларец и нашли там бульонные кубики.

Расследованием занялся отдел по борьбе с бандитизмом, уточняет BFMTV.

По данным LCI, были украдены украшения на 1,6 млн евро и пострадал магазин Hermel. Также это издание утверждает, что, пока лжепринцесса находилась в магазине, по телефону звонили не продавщице, а клиентке и она могла подменить украшения на кубики, ловко повернувшись во время разговора.

По сведениям Le Parisien, украдены ювелирные изделия с бриллиантами, их заменили на кубики Maggi.