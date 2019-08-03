Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.

Суд посчитал, что певец может попытаться скрыться во время следствия.

R. Kelly заявил, что не признает вину.

Сейчас исполнитель находится под стражей по обвинению в сексуальном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии, препятствованию правосудию и другим преступлениям.

Это не первые проблемы с законом у певца только за этот год. Ему ранее уже были предъявлены обвинения по десяти пунктам, включая сексуальное насилие. В девяти эпизодах речь идет о насилии над тремя девушками в возрасте от 13 до 17 лет, в десятом случае не раскрывается возраст жертвы. Самые ранние предполагаемые преступления произошли в 1998 году. По этим обвинениям Ар Келли уже арестовывали в марте.

На судебном заседании 26 июня прокурор предъявил DVD-диск, на котором, предположительно, находятся порнографические изображения певца и несовершеннолетних.