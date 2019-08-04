Госдеп США приветствовал перемирие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В США с одобрением относятся к сообщениям о перемирии, достигнутом в сирийской провинции Идлиб, однако обращают внимание на необходимость прекращения действий, которые ведут к гибели мирного населения, говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

"Соединенные Штаты приветствуют новости об объявленном на северо-западе Сирии прекращения огня", - говорится в нем.

Одновременно госдеп отметил, что "по-настоящему важным является прекращение атак против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

"Мы бы поддержали любые действия в направлении достижения этой важной цели",- подчеркивается в заявлении.

Госдепартамент США отметил, что Вашингтон "высоко оценивает совместные усилия Турции и России по восстановлению режима прекращения огня", а также деятельность генсека ООН и его личное участие в нормализации обстановки в Идлибе, "в том числе путем создания комиссии по расследованию ситуации в Идлибе с сентября 2018 года и в дальнейшем".

В заявлении говорится, что США считают, что возможности военного решения сирийского конфликта не существует, а единственным путем мирного решения проблемы является женевский процесс под эгидой ООН, "включая осуществление конституционной реформы и проведения выборов в Сирии под контролем Ораганизации Объединённых Наций.