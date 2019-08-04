МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Шторм "Франсиско" сформировался в Тихом океане. 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа - южных районов Республики Корея.
#Япония #РеспубликаКорея – в Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско"; 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа — южных районов Республики Корея; угроза наводнений; возможны сбои в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения pic.twitter.com/9SoKgpjZVV— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) August 4, 2019
В ДСКЦ предупредили об угрозе наводнений в указанных регионах и нарушений в работе транспорта.