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МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.

Шторм "Франсиско" сформировался в Тихом океане. 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа - южных районов Республики Корея.

В ДСКЦ предупредили об угрозе наводнений в указанных регионах и нарушений в работе транспорта.

Япония Южная Корея

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