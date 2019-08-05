В Приморье объявили предупреждение из-за шторма "Франсиско"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Примгидромет распространил штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франсиско" (Francisco) в Японское море и смещением вблизи южного побережья Приморского края.

"Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее", - сообщается в понедельник на сайте Примгидромета.

В отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23 м/с.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня до 1,5 метра, на малых реках южных и восточных районов уровень воды может подняться на три метра.

Возможно подтопление сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

По данным Примгидромета, наиболее паводкоопасные районы - Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Тропический шторм "Франциско" в начале августа образовался в приэкваториальной зоне Тихого океана.

Ранее, ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере сообщил об угрозе тропическим штормом "Франсиско" наводнениями Японии и Южной Корее.

"В Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско". 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа - южных районов Республики Корея", - говорится в сообщении.

В ДСКЦ предупредили об угрозе наводнений в указанных регионах и нарушении в работе транспорта. "Возможны сбои в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения", - уточнили в ведомстве.