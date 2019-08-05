Поиск

В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Лидер крупной бразильской наркогруппировки Клаувино да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью-тинейджером с помощью силиконовой маски и парика, но выдал себя своей нервозностью, сообщает в понедельник газета The Guardian.

По данным издания, 42-летний мужчина по прозвищу Коротышка хотел оставить девушку в тюрьме Рио-де-Жанейро вместо себя, а сам переоделся в ее одежду - узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка. Кроме того, он надел силиконовую маску с женскими чертами лица, длинноволосый черный парик и очки. Однако, как отмечает полиция, на выходе его выдало то, что он слишком сильно нервничал.

Позже власти обнародовали видеозапись, на которой с да Сильвы сначала снимают очки и парик, а затем он сам снимает с себя женскую одежду и маску, а также называет свое имя.

Полицейские намерены выяснить, была ли 19-летняя дочь наркобарона соучастницей при попытке побега. Самого же да Сильву перевели в отделение тюрьмы строгого режима и накажут за попытку скрыться.

По данным властей, да Сильва является одним из лидеров "Красной команды" - одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии, контролирующей наркоторговлю в значительной части Рио.

Бразилия Рио-де-Жанейро

Новости

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');