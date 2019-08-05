В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Лидер крупной бразильской наркогруппировки Клаувино да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью-тинейджером с помощью силиконовой маски и парика, но выдал себя своей нервозностью, сообщает в понедельник газета The Guardian.

По данным издания, 42-летний мужчина по прозвищу Коротышка хотел оставить девушку в тюрьме Рио-де-Жанейро вместо себя, а сам переоделся в ее одежду - узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка. Кроме того, он надел силиконовую маску с женскими чертами лица, длинноволосый черный парик и очки. Однако, как отмечает полиция, на выходе его выдало то, что он слишком сильно нервничал.

Позже власти обнародовали видеозапись, на которой с да Сильвы сначала снимают очки и парик, а затем он сам снимает с себя женскую одежду и маску, а также называет свое имя.

Полицейские намерены выяснить, была ли 19-летняя дочь наркобарона соучастницей при попытке побега. Самого же да Сильву перевели в отделение тюрьмы строгого режима и накажут за попытку скрыться.

По данным властей, да Сильва является одним из лидеров "Красной команды" - одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии, контролирующей наркоторговлю в значительной части Рио.