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В Японии из-за жары за неделю умерли 57 человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Японии с 29 июля по 4 августа от жары умерли 57 человек, госпитализация потребовалась 18 347 людям, страдающим от жары и вызванных ею осложнений со здоровьем. Как передает Kyodo News, эти данные 6 августа объявило правительственное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Неделю назад сообщалось о 5664 госпитализированных. Количество госпитализаций за неделю, связанных с жарой, оказалось вторым с 2008 года, когда правительство начало вести такую статистику. 54,3% госпитализированных - люди в возрасте 65 лет и старше.

Из всех пострадавших врачи нашли наиболее тяжелым состояние 729 больных, которым потребуется не меньше трех недель лечения. Больше всего госпитализаций было в Токио - 1857 за неделю. К 9 утра 6 августа в Токио уже было 32,5 градуса, отмечает агентство.

Утром во вторник в Токио и окрестностях отключилось электроснабжение на нескольких линиях железной дороги. Это произошло в 8:30. В одном из обесточенных поездов, где не работали кондиционеры, 15 пассажирам стало плохо, они жаловались на головокружение и онемение конечностей. Как сообщили в пожарном департаменте Токио, госпитализация потребовалась девяти из них.

Япония Токио

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