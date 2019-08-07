Поиск

Наркобарон, переодевшийся своей дочерью ради побега из тюрьмы, найден мертвым

Представители тюрьмы полагают, что мужчина покончил жизнь самоубийством

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бразилец Клаувино да Сильва, отбывающий в тюрьме 73-летний срок за наркоторговлю, был найден мертвым в своей камере в Рио-де-Жанейро, сообщает CNN со ссылкой на тюремную администрацию.

По данным телеканала, 42-летний да Сильва покончил жизнь самоубийством.

В субботу да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью. Чтобы обмануть охранников, заключенный надел узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка.

Позже власти обнародовали видеозапись, на которой да Сильва снимает с себя женскую одежду и маску, а также называет свое имя. Оно широко распространилось в СМИ и соцсетях.

По данным властей, да Сильва является одним из лидеров "Красной команды" - одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии, контролирующей наркоторговлю в значительной части Рио.

Клаувино да Сильва Бразилия Рио-де-Жанейро

Новости

Европейская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту два спутника связи

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу НБУ Гонтареву в расхищении 150 млн гривен

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу НБУ Гонтареву в расхищении 150 млн гривен

Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке

Пятьсот богатейших людей мира потеряли $117 млрд за день

Пятьсот богатейших людей мира потеряли $117 млрд за день

Туристы начали возвращаться на Шри-Ланку после апрельских терактов

Туристы начали возвращаться на Шри-Ланку после апрельских терактов

Источник опроверг связь с Россией сбитого в Ливии Ил-76 с грузом оружия

В Иране представили три новые модели управляемых высокоточных ракет

"Победа" задумалась об отмене зимних рейсов в Гюмри из-за недолива топлива

"Победа" задумалась об отмене зимних рейсов в Гюмри из-за недолива топлива

Волкер предложил Суркову продолжить обсуждение ситуации в Донбассе

На Украине начали расследование о незаконном выезде Порошенко на Мальдивы

На Украине начали расследование о незаконном выезде Порошенко на Мальдивы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');