Наркобарон, переодевшийся своей дочерью ради побега из тюрьмы, найден мертвым

Представители тюрьмы полагают, что мужчина покончил жизнь самоубийством

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бразилец Клаувино да Сильва, отбывающий в тюрьме 73-летний срок за наркоторговлю, был найден мертвым в своей камере в Рио-де-Жанейро, сообщает CNN со ссылкой на тюремную администрацию.

По данным телеканала, 42-летний да Сильва покончил жизнь самоубийством.

В субботу да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью. Чтобы обмануть охранников, заключенный надел узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка.

Позже власти обнародовали видеозапись, на которой да Сильва снимает с себя женскую одежду и маску, а также называет свое имя. Оно широко распространилось в СМИ и соцсетях.

По данным властей, да Сильва является одним из лидеров "Красной команды" - одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии, контролирующей наркоторговлю в значительной части Рио.