Карабахский генерал Карапетян отмежевался от расстрела митингующих в 2008 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Карабахский генерал Самвел Карапетян отрицает, что 1 марта 2008 года он мог дать приказ стрелять в митингующих в Ереване. Он заявил это изданию Armlur.am, передает Aysor.am.

"Как я мог отдать такой приказ? Эх... разве я такой человек? Разве я мог отдать приказ стрелять в митингующих?" - сказал Карапетян.

C публикацией Русской службы "Би-би-си" он еще не ознакомился из-за занятости.

"Би-би-си", ссылаясь на материалы следствия по делу о гибели 10 митингующих в марте 2008 года, сообщила, что Карапетян (Огановский) мог дать приказ о стрельбе по демонстрантам, а огонь вели карабахские силовики. Из этих материалов также следует, что отряд Карапетяна тогда был расквартирован в подвале администрации президента и его посещали президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Бизнесменов Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна следствие проверяет на причастность к финансированию пребывания в Ереване карабахского отряда.

Независимого подтверждения выводов следствия телекомпания получить не смогла.

В марте 2008 года Кочарян готовился покинуть пост президента, Саргсян по итогам выборов стал избранным президентом. Митинг протеста в Ереване организовали сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. Кочаряна с тех пор трижды арестовывали по делу о разгоне этого митинга.