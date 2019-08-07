Поиск

Карабахский генерал Карапетян отмежевался от расстрела митингующих в 2008 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Карабахский генерал Самвел Карапетян отрицает, что 1 марта 2008 года он мог дать приказ стрелять в митингующих в Ереване. Он заявил это изданию Armlur.am, передает Aysor.am.

"Как я мог отдать такой приказ? Эх... разве я такой человек? Разве я мог отдать приказ стрелять в митингующих?" - сказал Карапетян.

C публикацией Русской службы "Би-би-си" он еще не ознакомился из-за занятости.

"Би-би-си", ссылаясь на материалы следствия по делу о гибели 10 митингующих в марте 2008 года, сообщила, что Карапетян (Огановский) мог дать приказ о стрельбе по демонстрантам, а огонь вели карабахские силовики. Из этих материалов также следует, что отряд Карапетяна тогда был расквартирован в подвале администрации президента и его посещали президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Бизнесменов Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна следствие проверяет на причастность к финансированию пребывания в Ереване карабахского отряда.

Независимого подтверждения выводов следствия телекомпания получить не смогла.

В марте 2008 года Кочарян готовился покинуть пост президента, Саргсян по итогам выборов стал избранным президентом. Митинг протеста в Ереване организовали сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. Кочаряна с тех пор трижды арестовывали по делу о разгоне этого митинга.

Армения Нагорный Карабах Самвел Карапетян Ереван

Новости по теме

Ереван приходит в себя

Новости

Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома

Адвокат Атамбаева сообщил, что тот находится в безопасном месте

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

К дому Атамбаева направились около ста его сторонников с камнями и палками

Силовики вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении

Пассажир погиб на рельсах московского метро

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Отравление Сергея Скрипаля

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');