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Зеленский объявил о намерении легализовать казино на Украине

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах легализовать в стране азартные игры.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах", - сказал Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

По его словам, это "будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря".

"Здесь также мы (с Турцией - ИФ) хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал президент Украины.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

15 мая 2009 года Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса и участия в азартных играх на Украине. 4 июня президент Виктор Ющенко наложил вето на этот закон, однако 11 июня Верховная Рада преодолела вето президента и отказалась поддержать его предложения к данному закону. 23 июня глава государства подписал закон. С тех пор в украинский парламент неоднократно вносились законопроекты о его отмене, но не были приняты.

Украина Владимир Зеленский

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