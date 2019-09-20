Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике Украины

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции".

В указе, размещенном вечером в пятницу на сайте офиса президента, Зеленский, "с целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции" дал перечень поручений правительству.

Правительству поручено до 1 октября 2019 года внести на рассмотрение Рады законопроекты: об обороте земель сельскохозяйственного назначения; о легализации игорного бизнеса в Украине; о внесении изменений в некоторые законы относительно упорядочения добычи янтаря в Украине; о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Госфонда регионального развития.

Также правительству поручено до 1 декабря 2019 года принять меры по уменьшению нелегальной занятости, в частности, путем вывода из тени доходов и отношений в сфере занятости населения.

Помимо этого, с целью повышения уровня доступности бизнеса к кредитованию и удешевления стоимости ипотечных кредитов, Зеленский данным указом рекомендовал Национальному банку Украины разработать механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков.

Кроме этого, до 1 января 2020 года правительство должно внести в Раду законопроекты: о принципах административно-территориального устройства Украины; о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования законодательства о местных выборах; о внесении изменений в закон "Об основах государственной региональной политики" по повышению мощностей агентств регионального развития; о внесении изменений в закон "О стимулировании развития регионов" по усилению конкурентоспособности регионов; о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обновления законодательства о труде.

Кабинету министров Украины поручено предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышения социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Госфонда регионального развития.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.