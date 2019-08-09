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Мексиканский наркокартель повесил девять человек на мосту и застрелил еще десять

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мексиканские полицейские обнаружили в четверг в разных местах города Уруапан в западном штате Мичоакан тела 19 человек. Девять были повешены на мосту, еще семь брошены на дороге, и еще трое в другом месте, сообщает агентство Associated Press.

На мосту был вывешен баннер с различимыми инициалами картеля "Халиско - Новое поколение" и угрозой в адрес противоборствующего наркокартеля "Виагра". "Будь патриотом, убей "Виагру", - гласила надпись на баннере.

Как отмечается, часть жертв были застрелены, часть были раздеты, тело одной жертвы - предположительно женщины - расчленили.

Генпрокурор штата Адриан Лопес Солис отметил, что этот случай стал еще одним эпизодом в жестокой войне наркокартелей. Они воюют как с властями, так и между собой за сферы влияния и маршруты доставки наркотиков.

В 2012 году в мексиканском городе Нуэво-Ларедо, рядом с границей с США, нашли тела девяти человек со следами пыток, повешенных на мосту над шоссе в Монтеррей. На одном из трупов была записка, сообщающая о том, что повешенные были членами наркокартеля Галф. По мнению полиции, их убили боевики конкурирущей банды Зетас.

В марте 2019 года в городе Пуэбла в столкновениях группировок наркоторговцев были убиты не менее девяти человек. Рядом с телами двух мужчин и женщины, завернутых в целлофан, нашли записку от наркокартеля "Синалоа". После полицейские нашли еще четыре тела, но уже с посланием от картеля "Халиско - Новое поколение". Позднее в других районах города были застрелены еще два человека.

Как ранее сообщали СМИ, в 2018 году было зафиксировано 33 341 убийство в разгар войны наркокартелей за контроль над трафиком кокаина.

Мексика

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