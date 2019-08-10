Оползень в Мьянме привел к гибели 29 человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 29 человек погибли в результате оползня в штате Мон на юге Мьянмы, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Еще 47 человек пострадали.

Представитель спасательной службы, слова которого приводят СМИ, сообщил, что были проведены поисково-спасательные операции с целью обнаружения выживших и извлечения тел из-под грязи и обломков после оползня.

Оползень сошел на один из поселков в штате Мон в минувшую пятницу, в результате чего оказались завалены жилые дома.