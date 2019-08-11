Ким Чен Ын руководил пуском ракет нового типа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил пуском новой модели ракет, сообщает в воскресенье агентство ЦТАК.

По информации агентства, узнав о разработке такого оружия, Ким Чен Ын "распорядился немедленно его испытать", а перед пуском - осмотрел ракеты на полигоне.

В субботу в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что этот - баллистические ракеты малой дальности.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что получил письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, регулярно проводимые Северной Кореей в последние недели, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные учения