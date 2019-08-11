Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28 человек

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших.

Между тем власти Китая эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна, в том числе 253 тыс. - из Шанхая. Около 100 тыс. человек находятся в центрах временного размещения.

В настоящий момент известно о серьезном ущербе на побережье к югу от Шанхая: более 200 жилых домов разрушены и 3200 были повреждены.