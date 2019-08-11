Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна "Лекима"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сильные ливни ожидаются в западных и центральных районах Приморья вечером в воскресенье из-за тайфуна "Лекима", Примгидромет объявил штормовое предупреждение.

Дожди ожидаются в связи со смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима" вечером 11 августа.

В западных и центральных районах ожидается сильный дождь с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни - 30 мм и более за 1 час и менее.

На остальной территории края и Владивостоке наиболее вероятны умеренные, местами сильные дожди - 15-35 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18 м/с.

На реках западных (в бассейне озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-1,4 м., на отдельных участках рек с выходом воды из низких берегов.

Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения. Наиболее паводкоопасные районы - Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский.