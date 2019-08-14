Совбез РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции в сфере IT

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон, вводя ограничения для работы китайской Huawei и российской "Лаборатории Касперского", пытается выдавить с рынка конкурентов, считает заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, как под предлогом борьбы с уязвимостями и "закладками" в ИТ-продуктах осуществляется откровенное "выдавливание" с рынка конкурентов. Яркий пример - действия американцев против китайской компании Huawei и российской компании "Лаборатория Касперского" с применением вошедших в моду экономических санкций", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".

Ранее США ввели запрет для американских органов власти покупать программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

13 августа Федеральный реестр США сообщил о вводе запрета на приобретение государственными ведомствами и компаниями США оборудования ряда китайских компаний. Среди них - Huawei, ZTE, ряд их дочерних структур, а также Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.

Руководители американских ведомств в течение двух лет, начиная со вторника, могут в разовом порядке нарушить запрет, однако в этом случае они должны обосновать свою позицию в соответствующих комитетах американского Конгресса.

В распространенном в мае документе Федреестра говорится: "Правительство США определило, что есть серьезные основания полагать, что Huawei была вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

Решением американской администрации Huawei также лишается права на приобретение в США компонентов и технологий для своей продукции.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.

Так, президент Дональд Трамп заявил на минувшей неделе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельхозпродукции.